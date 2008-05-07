Пожилых животных готовят к беззаботной старости

ТАК, сотрудники музея естественной истории «Калифорнийская академия естественных наук» одели лысеющего африканского пингвина по имени Пьер в непромокаемый жилет.

Дело в том, что перья у пингвинов покрыты жировой смазкой, которая не пропускает воду. Для теряющего оперение Пьера вода, в которой плавают его сородичи, была слишком холодной, и он перестал нырять. Спасением для 25-летнего пингвина стал водонепроницаемый жилет. Он плотно прилегает к его телу и имеет небольшие отверстия для крыльев. Жилет не ограничивает подвижность птицы и застегивается на липучку. Ученые опасались, что из-за своего наряда Пьер может стать изгоем пингвиньей стаи, но этого не произошло. Пожилой пингвин плавает вместе с собратьями, набрал вес, даже смог восстановить большую часть перьев и теперь иногда плавает без жилета.

34-летней дельфинихе по кличке Фудзи, живущей в одном из крупнейших аквариумов Японии, в 2002 г. ампутировали хвост. После этого она стала очень медленно плавать и не могла больше выпрыгивать из воды. Из-за малоподвижного образа жизни Фудзи так поправилась, что ее здоровье оказалось под угрозой. Тогда врачи заказали компании, выпускающей автомобильные шины, протез. Его изготовили из материала, который используется в покрышках для автомобилей «Формулы-1». Черный силиконовый каучук усилен искусственной костью из углеродного волокна, а в местах, соприкасающихся с кожей дельфина, протез выполнен из губчатой резины. По размеру он получился немного меньше родного дельфиньего хвоста.

Поначалу Фудзи пугалась протеза, но через пять месяцев привыкла. Сотрудники аквариума не позволяют ей использовать плавник круглосуточно, опасаясь, что протез может быть сброшен или даже съеден самой носительницей или другими дель­финами.

А вот в Северном Китае дантисты вставили искусственные зубы пожилой панде. Медведица неудачно упала с дерева, сломав себе лапы и повредив грудную клетку и челюсть. Раненое животное обнаружили туристы. Сначала ветеринары залечили переломанные кости бамбуковой медведицы. Затем они занялись ее зубами. Ветеринары опасались, что беззубая панда не сможет добывать себе пищу и умрет. А забота о сохранении этого исчезающего вида является делом уже не просто внутрикитайского, а международного уровня. Поэтому к операции по восстановлению звериной челюсти привлекли лучших дантистов из военно-медицинского университета города Сиань.