Лубянка выступает за использование детектора лжи
№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
ПОПРАВКИ в кодекс направлены на то, чтобы исключить возможность необоснованного привлечения гражданина к уголовной ответственности за шпионаж. Поправки одобрил общественный совет при ФСБ РФ.
Одобренные советом поправки в УК и УПК будут внесены в Госдуму в виде законопроекта. Дорабатывать законопроект будет специально созданная экспертная группа.
Несколько ранее МВД и ФСБ России предложили законопроект об использовании детектора лжи. Законопроект предусматривает проверку на полиграфе претендентов на ответственные посты в оборонные, энергетические и атомные ведомства.
В России детектор лжи используется более 30 лет. Статья 57 Уголовно-процессуального кодекса РФ признает экспертизы, полученные на полиграфе, доказательством в суде.
Законопроект об использовании полиграфа уже прошел согласование в 9 заинтересованных ведомствах.
За 5 лет ФСБ РФ выявила 275 кадровых сотрудников и 27 агентов иностранных разведок, среди которых 35 граждан РФ. Пресечена деятельность 14 кадровых сотрудников и 33 агентов спецслужб иностранных государств.
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