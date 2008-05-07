На братских могилах не ставят крестов

В МОСКВЕ главное внимание уделят строительству в Мытищах Федерального военно-мемориального комплекса. На российский «Арлингтон» из госбюджета выделены средства в сумме около 3 млрд. рублей. «Уже разработана вся строительная документация и получено разрешение на возведение первых восьми объектов», – уточнил генерал-майор Кирилин. По плану завершить строительст­во планируется к маю 2010 г., то есть к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Министерстве обороны РФ разрабатывается Федеральная целевая программа (ФЦП) по обустройству воинских мемориальных кладбищ и памятников в России, а также за пределами страны. Она рассчитана до 2015 года.

Новая программа будет охватывать весь спектр задач, связанных с обустройством, ремонтом и реконструкцией воинских захоронений и кладбищ. Только на 2008 г. в госбюджете запланировано выделить 150 млн. руб. на обу­стройство воинских захоронений и памятников, из которых 64 млн. пойдут на дальнейшую разработку электронной базы данных о потерях в годы Великой Отечественной войны. Еще в конце прошлого года был завершен этап по созданию электронной базы данных военнослужащих, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Эти данные, хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны РФ, были переведены в электронный вид. Ежедневно к базе данных обращается 6–7 тыс. человек. Как отметил начальник Военно-мемориального центра, реализация этого проекта будет продолжена.

– Мы планируем обработать документы архива ВМФ России, а также осуществить поиск по военнопленным и о безвозвратных потерях в архивах других ведомств, таких как Росархив, МВД, СВР и ФСБ, – отметил генерал-майор Александр Кирилин.