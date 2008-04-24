Атомная бомба не так страшна, как кажется

В момент взрыва температура достигала 5 млн. градусов, а ударная волна прокатилась по океану на 150 километров. Каково же было удивление исследователей, когда в полуторакилометровом кратере они в настоящее время обнаружили обычную подводную жизнь. Все виды – вполне нормальны, мутаций не зафиксировано. Правда, для человека уровень радиации в тех местах все еще слишком высок. Но правительство Маршалловых островов надеется, что уже через 15–20 лет атолл Бикини откроется для туристов.