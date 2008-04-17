Подворье в центре Иерусалима вернут хозяевам

РУССКОЕ духовное присутствие на Святой земле имеет многовековую историю. Оно зародилось с принятием христианства на Руси и особенно ярко проявилось во 2-й половине XIX века. Сергиевское подворье было основано в 1886 году. Императорским православным палестинским обществом, которое возглавлял Великий князь Сергей Александрович.

К началу ХХ в., когда количество паломников достигало 20 тыс. человек в год, на Святой земле было построено множество подворий, приютов, больниц, православных монастырей и церквей. Были созданы русская почта, консульство, около 100 школ для местных жителей. А также большое количество объектов недвижимости, принадлежавших русским гражданам. После 1917 г. Россия все потеряла.

У СССР не было никаких шансов на возвращение имущества. Израильтяне предложили правительству Хрущева «выгодную сделку» по продаже русской недвижимости. После пятилетних торгов в 1964 г. Москва согласилась на сумму в 4,5 млн. долларов США. Впоследствии сделка получила название «апельсиновой». Потому что две трети Советский Союз получил импортом израильских цитрусовых. Переговоры смогли возобновиться только после распада СССР.

Пока подворьем распоряжается генеральный опекун министерства юстиции Израиля. А помещения занимают министерство сельского хозяйства Израиля и Общество охраны природы. Но к концу июня 2008 г. процесс перерегистрации должен быть завершен. Собственность будет переписана на Россию.

Сегодня в ведении Русской духовной миссии находятся Горный монастырь в Иерусалиме, объекты в Хайфе, Яффе, Иерихоне, Хевроне и Вифлееме.