Самую глубокую скважину в мире закрывают

ОСВОЕНИЕ скважины, расположенной в 10 км от города Заполярного, началось в 1970 году. А в 1979-м был превзойден мировой рекорд глубинного бурения (в 1974–75 гг. на американской буровой «Берта Роджерс» за 502 дня дошли до 9583 м) и достигнута глубина около 10 километров. В 1984 г. был превышен и природный рекорд – скважина достигла 12 км, что на полкилометра глубже Марианской впадины. Кольская скважина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубокая в мире – 12 км 262 метра.

Впрочем, если сравнить эти 12 км с радиусом Земли – 6370 км, то видно, что человечество сумело проникнуть в недра планеты всего на 0,2% расстояния до центра Земли. Строение нашей собственной планеты мы знаем гораздо хуже, чем даже ее спутника Луны. Бурение таких скважин по сложности сопоставимо с полетом в космос, и ее закрытие может нанести непоправимый урон мировой науке.