Леди-Командор сыграет жену Льва Толстого
№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
Фильм с участием Миррен будет называться «Последний полустанок, или Год из жизни Льва Толстого». Режиссер картины – Майкл Хоффман, известный по фильму «Один прекрасный день» с Джорджем Клуни.
Хелен Миррен родилась в Лондоне в 1945 г. в семье русского эмигранта Василия Миронова. Ее дед, русский аристократ, вел переговоры в Лондоне о поддержке «белого движения в борьбе с большевиками».
Она стала известна как исполнительница ролей венценосных особ: в 2005 г. сыграла Елизавету I, а в 2006 г. – Елизавету II.
Как Дама – Командор Ордена Британской империи (награду получила 5 декабря 2003 г.) Миррен-Миронова имеет право носить с именем титул – Dame (женский аналог титула «сэр» – «АН»).
Получив престижный «Оскар» за роль британской королевы Елизаветы II, актриса отказалась приехать к королеве-матери на обед в Букингемский дворец.
Представители королевского дома выразили негодование и назвали поведение актрисы «неуважительным по отношению к королеве».
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