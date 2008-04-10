Леди-Командор сыграет жену Льва Толстого

Фильм с участием Миррен будет называться «Последний полустанок, или Год из жизни Льва Толстого». Режиссер картины – Майкл Хоффман, известный по фильму «Один прекрасный день» с Джорджем Клуни.

Хелен Миррен родилась в Лондоне в 1945 г. в семье русского эмигранта Василия Миронова. Ее дед, русский аристократ, вел переговоры в Лондоне о поддержке «белого движения в борьбе с большевиками».

Она стала известна как исполнительница ролей венценосных особ: в 2005 г. сыграла Елизавету I, а в 2006 г. – Елизавету II.

Как Дама – Командор Ордена Британской империи (награду получила 5 декабря 2003 г.) Миррен-Миронова имеет право носить с именем титул – Dame (женский аналог титула «сэр» – «АН»).

Получив престижный «Оскар» за роль британской королевы Елизаветы II, актриса отказалась приехать к королеве-матери на обед в Букингемский дворец.

Представители королевского дома выразили негодование и назвали поведение актрисы «неуважительным по отношению к королеве».