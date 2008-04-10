10 новых академиков РАН

Между тем по действующему Уставу РАН г-н Ковальчук пока не может стать ее президентом. Он еще не был избран академиком РАН и станет им только 26 мая. Тем временем выдвижение кандидатов началось уже 1 апреля. Наиболее вероятные кандидаты – академики В. Фортов и Г. Месяц. Нынешний же президент РАН Ю. Осипов пока держит эффектную паузу, наблюдая, как в борьбе за его должность схлестнулись различные группировки. При этом 25 марта он встречался с В. Путиным и, как говорят, получил его благословение на продолжение работы. Так что все академические группировки вполне могут «сгореть» в пламени междоусобной войны. И самым приемлемым для всех останется все тот же Ю. Осипов.

Что касается всемогущего М. Ковальчука, то он вполне может стать президентом РАН на следующий срок. И он очень серьезный претендент. Об этом говорит хотя бы такой невероятный факт: г-ну Ковальчуку удалось выбить 10 новых вакансий на звание академика РАН и 20 новых вакансий на звание члена-корреспондента РАН! Это означает, что в академии будет создано новое научное отделение. Естественно – по нанотехнологиям.