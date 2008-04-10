В новом правительстве будет 11 вице-премьеров

ВО ВТОРОЙ половине апреля состоится заседание Совета безопасности, где будет рассмотрена новая схема формирования правительства. Известно, что В. Путин настаивает на том, чтобы иметь в нем максимальную свободу действий. Кто-то называет это ролью «свободного игрока». Это означает, по сведениям на сегодняшний день, наличие одного первого вице-премьера и как минимум 11 простых вице-премьеров. Каждый из них будет курировать работу 2–3 министерств.

Сразу после Совбеза – 20–21 апреля начнется процесс наполнения нового состава правительства кандидатами на должности. Для этого уже на 15–17 апреля многим соискателям назначены аудиенции в Кремле – кадровые «смотрины».

Сразу после 20 апреля в Администрации президента В. Путина будет объявлено о том, кто останется в Кремле, кто переедет в Дом правительства, а кто должен собирать вещи. К 5 мая распределение всех должностей будет закончено.