На Кузбассе поставят памятник картошке
№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Николай УХТИН ]
ВЛАСТИ Мариинского района Кемеровской области нашли повод напомнить миру о своих успехах. Именно в этом районе в 1939 г. в совхозе «Красный Перекоп» собрали с 1 га земли 1217 ц картофеля. Побив мировой рекорд, принадлежавший США, – 1100 центнеров.
Скульптура народного умельца Юрия Михайлова будет изображать «одушевленный клубень в виде лубочного усатого мужичка». Открыть памятник собираются в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Говорят, что в Мариинске был установлен и абсолютный мировой рекорд – в годы войны с 1 га собрали 1900 ц картофеля. Но в военное время было не до специальных рекордных комиссий.
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