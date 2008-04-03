Цыганка убила 15-летнего супруга прямо на брачном ложе

СУД отправил молодую цыганку на восемь лет в колонию общего режима. Для молодой вдовы, которая в тот момент была на сносях, это счастливый исход.

В таборе ей вынесли свой приговор. Окружив изолятор временного содержания, толпа требовала правоохранителей выдать им преступницу. За убийство мужчины цыгане жестоко карают: закапывают живого человека в землю вниз головой.

Уже в тюрьме осужденная родила ребеночка, и, как полагают родственники погибшего супруга, девочка появилась на свет от другого мужчины.

Как рассказал старший следователь Белебеевского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по РБ Руслан Шигапов, в традициях цыганских семей женить детей, не ставя самих брачующихся в известность. Отец девушки получил за дочь от семьи будущего мужа, которому тогда было всего 14 лет, 170 тыс. рублей. Правда, 110 тыс. руб. счастливый родитель потратил на свадьбу. Невеста увидела жениха лишь на брачном торжестве, и, как рассказала потом на следствии, он ей «сразу не понравился». По словам арестованной, у него были «детские мысли» и он ничего не понимал во взаимоотношениях мужчины и женщины.

Районный суд приговорил цыганку к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, посчитав ее вину в умышленном убийстве полностью доказанной. Правда, родители погибшего парня настаивали на смертной казни. Но судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ оставила приговор без изменений. Ребенок, родившийся у цыганки в заключении, сейчас помещен в Дом ма­лютки.