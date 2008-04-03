Российская армия поумнеет

ОСОБЕННОСТЬ весеннего призыва – 2008 и в том, что армия перешла к призыву граждан на один год службы. В связи с этим изменятся и сроки проведения призывной кампании. Начнется она, как и раньше, 1 апреля, а завершится 15 июля. Сделано это для того, чтобы молодые ребята могли закончить обучение в учебных заведениях.

Гражданские вузы будут выпускать в три раза меньше офицеров запаса. Ранее их готовили 229 военных кафедр. Ежегодно они выпускали около 60 тыс. специалистов. Из них 15 тыс. призывались в армию на два года. Теперь в соответствии с решением Правительства РФ в гражданских вузах ликвидируется 161 военная кафедра. В результате после распоряжения правительства №275-р, реальная прибавка к призывным ресурсам страны составит 120–130 тыс. юношей. Это немало, если учесть, что проходить службу в армии на должностях солдата-артиллериста, мотострелка и т.п. они будут, имея за плечами высшее образование.

Также с начала 2008 г. уменьшено количество оснований для предоставления отсрочек гражданам от прохождения военной службы. Из 25 оснований осталось 21. Это дает возможность призывать дополнительно еще порядка 100 тыс. человек.