Юрий Гальцев стал Мюллером, а Юрий Стоянов – Борманом

ОСЕНЬЮ 2008 г. в российском прокате должна появиться кинокомедия режиссера Марюса Вайсберга «Гитлер капут». В роли Мюллера выступит актер Юрий Гальцев. Илья Олейников сыграет героя-подпольщика, его неизменный партнер по шоу «Городок» Юрий Стоянов станет Борманом. Гламурная тусовщица Ксения Собчак удостоилась чести сыграть подругу Гитлера Еву Браун.

Весна 1945 года. Война вот-вот закончится, и уже отнюдь не шпионские страсти бурлят в стенах Третьего рейха. Русский шпион Шура Осечкин, он же штандартенфюрер СС Олаф Шуренберг (актер Павел Деревянко) самоотверженно ведет подрывную деятельность в ставке Гитлера.

Фанатичный фюрер и подозрительный Мюллер знают, что у них работает «крот». Но простым нацистам война давно надоела, и они все свое время проводят в кафешантанах. Шура Осечкин отчаянно скучает по родине, тоску он разгоняет выращиванием томатов любимого сорта в тайной теплице.

Очередное задание центра сваливается на него прямо с неба – вместе с новой помощницей, радисткой Зиной (ее играет Анна Семенович). Осечкину и Зине предстоит провернуть очень сложную операцию. Между героями завязываются романтические отношения. Они выполняют все указания центра, но радистка Зина попадает в лапы гестапо. Осечкин-Шуренберг готов пожертвовать собой ради любимой.

Съемки идут на Украине, в Львовской области.