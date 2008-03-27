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По России будут курсировать госпитали на колесах

№ 13(99) от 27.03.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

По России будут курсировать госпитали на колесах

 ТЕМ временем на железных дорогах России в разных регионах стали появляться мобильные госпитали на колесах. На Западно-Сибирской магистрали появился первый передвижной консультативно-диагностический центр «Здоровье». Следом за ним своей больницей на колесах обзавелась Северная магистраль – консультационный центр получил имя «Хирург Николай Пирогов». На Дальневосточной железнодорожной магистрали начал работать госпиталь «Терапевт Матвей Мудров». На Красноярской магистрали заработал «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)».

 И вот еще новость: госпиталь на колесах появится в Прикамье. На создание медицинского поезда из бюджета региона уже выделено около 20 млн. рублей.
Передвижной госпиталь будет оснащен современным диагностическим оборудованием. В 13 вагонах разместятся врачебные кабинеты, спутниковый информационный центр и компьютеризованная регистратура с электронной базой данных на каждого пациента. Вести прием будут врачи 13 специальностей.

 Реализация проекта осуществляется ОАО «РЖД», администрацией Пермского края, Свердловской и Тюменской областей на принципах госу­дарственно-частного партнерства. Расходы железной дороги по формированию поезда составят более 120 млн. рублей.

 Сейчас решается, имя какого заслуженного доктора присвоят новому медицинскому поезду.

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