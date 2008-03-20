Мурманск становится нефтяной столицей Арктики

ВАЛЕНТИНА Матвиенко стала «крестной мамой» супертанкера. Находясь в Южной Корее в декабре 2007 г., губернатор Санкт-Петербурга принимала участие в церемонии его спуска на воду и присвоении судну имени бывшего министра нефтяной промышленности СССР.

«Василий Динков» не имеет аналогов в мире. Он одинаково легко двигается и носом, и кормой, разворачивается на месте и может вполне обходиться без ледокола при толщине льда до 1,5 метра! И это при длине 257 метров! Может забирать нефть через гибкие шланги прямо в море. Разработчики уверяют, что конструкция танкера предполагает максимальную безопасность для экологии.

Надежды на танкер возложены немалые. С его помощью станет в десятки раз проще и дешевле осваивать нефтяные запасы на арктическом шельфе. Ну а Мурманск станет северной нефтяной столицей.