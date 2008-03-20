Израиль и Россия – на подходе к безвизовому режиму

В РАМКАХ официального визита министра иностранных дел Сергея Лаврова на Ближний Восток, который начался сегодня, ему предстоит подписать соглашение об отмене визового режима между Россией и Израилем.

– Мы благодарны России за быструю реакцию на инициативу Израиля отменить визовый режим между нашими странами, – заявила посол Израиля в Москве Анна Азари.– Новое соглашение может вступить в силу уже к концу 2008 года. Такие переговоры «могут вестись десятилетиями», но путь от озвученной Израилем инициативы до подписания соответствующего соглашения занял всего полгода.

Посол также затронула тему ближневосточного урегулирования. К обсуждению она привлекла сопровождавших ее жителей одной из самых горячих израильских точек – города Сдерот. Он подвергается наиболее частым ракетным обстрелам со стороны палестинцев (до 60 ударов в сутки). «Посланники народной дипломатии», как они себя называют, своим визитом подтверждают, что Хамас «угрожает не только Сдероту или Израилю, а мирному процессу в целом».

– Ваша страна вносит серьезнейший вклад в помощь разрешению наших проблем. В частности, на поприще ближневосточного урегулирования, – подчеркнула посол.

Она также затронула и проблему антисемитизма. Он, по ее мнению, «есть всюду, в том числе и в России». Однако в целом российское отношение к этому явлению «столь же негативное, как и израильское».