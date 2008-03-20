Росатом построит в США завод по обогащению урана

–ИНТЕРЕС США к сотрудничеству с Россией в ядерной области объясним, – сказал «Аргументам неделi» физик-ядерщик Лев Максимов, – национальные компании США обогащать уран на должном уровне не могут. В их арсенале есть только диффузионная технология. Россия же обладает самой передовой технологией – газоцентрифужной, которая намного эффективнее диффузионной.

Более половины американских атомных станций зависят от топлива, поставляемого из России по программе ВОУ-НОУ. Это российско-американское соглашение («Мегатонны – в мегаватты») было подписано в 1993 г. со сроком действия до 2013 года.

Обсуждение проекта строительства в США обогатительного завода стало возможным после того, как было найдено решение по отмене дискриминационных ограничений на американском рынке для российского производства по обогащению урана. Договор о постепенной отмене антидемпинговых мер, введенных в 90-х годах, был подписан Россией и США в феврале 2008 года.

Строительство завода в США будет вторым российским проектом по созданию обогатительных производств за кордоном: специалисты России уже возвели в Китае (северо-западная провинция Ганьсу) три очереди переработки высокообогащенного урана.