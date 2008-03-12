Современная физика может оказаться полной чепухой

ВСЕ началось с загадочного поведения космических аппаратов «Пионер-10» и «Пионер-11». Они покидают нашу Солнечную систему по сложной орбите. В момент, когда «Пионеры» пролетали пояс астероидов, обнаружилась необъяснимая аномалия. Зонды странным образом ускорялись и замедлялись. Но тогда физики сочли, что в их расчеты вкралась погрешность.

Однако затем выяснилось, что необъяснимое ускорение приобретает большинство запущенных с Земли межпланетных космических аппаратов. Отклонения обнаружились у научных спутников «Галилео», «Розетта» и «Кассини».

На деле последствия этого открытия могут быть ужасны. В основе всех космических расчетов лежит знаменитая теория относительности Эйнштейна. Коль скоро зонды ведут себя не так, как должны, напрашивается вывод, что эта теория - ошибочна...

Пока что ученые не рискуют делать такие далеко идущие выводы. Но они уже дали понять, что есть всего два варианта для объяснения космической аномалии: либо законы гравитации неверны, либо траекторию спутников меняют высшие силы.