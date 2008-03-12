Российская армия покидает землю

НЕДВИЖИМОСТЬ в этом поселке, пожалуй, самая дорогая в России. Однако назначенные Минобороны цены потрясли даже видавший виды деловой и политический бомонд. Три участка в 230-860 соток оценили в 2,6 млрд. рублей. Другой лот площадью 284 сотки продается за 1,14 млрд. рублей. Иными словами, выходит порядка 100 тыс. долл. за сотку.

Неплохая выручка от продажи давно заброшенных армейских складов... А что еще могут предложить генералы рынку недвижимости? Тут-то и выясняются потрясающие подробности. Похоже, Минобороны претендует на лавры крупнейшего российского землевладельца! По данным «АН», на балансе военного ведомства «висит» более 20 млн. га земель. Из них примерно 200 тыс. га - в городах.

Ясно, что это богатство тянет на триллионы долларов. Видимо, так показалось и министру обороны Анатолию Сердюкову. По нашим данным, он решил провести полную инвентаризацию военных земель. Все, что сочтут «лишним», уйдет с молотка. Понятно, что в первую очередь будут проданы многочисленные участки, которыми военные владеют в центре Москвы. Не обидят и Петербург. По нашей информации, Минобороны в ближайшее время выставит на аукцион 20 «армейских и флотских объектов» в центре этого города.

Хороший вопрос - куда направятся вырученные на аукционах миллиарды? Официально деньги обещают пустить на строительство жилья для военных. Может так оно и будет. Но хорошо, если этим жильем не окажутся генеральские дачи.