Тюремный срок можно отсидеть на диване

МОТАТЬ срок можно будет, не выходя из квартиры, на любимом диване, поскольку тюрьмы страны переполнены. Инициатива находится в стадии разработки. Особенностью этого вида наказания является то, что осужденный находится под постоянным надзором и будет ограничен в ряде прав – например, в выборе места жительства. ФСИН изучает возможность применения в таких случаях электронных браслетов.

А вот другое предложение уже обрело форму законопроекта. Суть его в том, чтобы приравнять один день, проведенный в следственном изоляторе (СИЗО), к двум дням отбывания наказания в колонии или тюрьме. Дело в том, что режим содержания в СИЗО намного строже, чем в колонии общего режима.

На утверждении законопроект будет находиться около месяца, после чего его направят в правительство.

Из досье «АН»

СЕГОДНЯ в России содержатся:

в СИЗО – 154 тыс. 60 человек;

в тюрьмах – 855 014.