Тюремный срок можно отсидеть на диване
№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
МОТАТЬ срок можно будет, не выходя из квартиры, на любимом диване, поскольку тюрьмы страны переполнены. Инициатива находится в стадии разработки. Особенностью этого вида наказания является то, что осужденный находится под постоянным надзором и будет ограничен в ряде прав – например, в выборе места жительства. ФСИН изучает возможность применения в таких случаях электронных браслетов.
А вот другое предложение уже обрело форму законопроекта. Суть его в том, чтобы приравнять один день, проведенный в следственном изоляторе (СИЗО), к двум дням отбывания наказания в колонии или тюрьме. Дело в том, что режим содержания в СИЗО намного строже, чем в колонии общего режима.
На утверждении законопроект будет находиться около месяца, после чего его направят в правительство.
Из досье «АН»
СЕГОДНЯ в России содержатся:
в СИЗО – 154 тыс. 60 человек;
в тюрьмах – 855 014.
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