ФСО объявила тендер на закупку белых мышей

Президентским телохранителям приходится заниматься и такими вещами. На 3200 мышек предполагается потратить 500 тыс. рублей. Это обязательно должны быть самки весом 16–18 граммов. Крайний срок подачи котировочной заявки – 7 марта 2008 года.

Зачем мыши нужны Кремлю? Ответ напрашивается единственный – для проверки качества продуктов питания, которые попадут на президентский стол. Не последнюю роль играют и соображения безопасности – со средних веков и почти до наших дней при каждом монархе существовал «специально обученный человек», часто его роль исполнял придворный виночерпий, единственной обязанностью которого была дегустация яств и напитков на предмет наличия в них ядов. Остался жив – первое лицо может приступать к трапезе. Сегодня роль «спасителя своего господина» отведена белым мышкам. Это более гуманно, к тому же яды на этих лабораторных созданий действуют куда быстрее.

Приятного аппетита!