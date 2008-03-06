На Шпицбергене открылось Глобальное хранилище семян

Конца света уже можно не опасаться. Строительство «Ноева ковчега – 2» успешно завершено. Правда, на сей раз стационарного. В скалах Шпицбергена на высоте 130 м над уровнем моря были вырублены три большие пещеры. В них при температуре 18 градусов мороза будет храниться семенной фонд сельскохозяйственных культур мира. Ученые надеются, что условия вечной мерзлоты и 500-километровая удаленность от ближайшего очага цивилизации защитят семена от любых вселенских катастроф.

Ни одна из стран мира не отказалась поучаствовать в этой затее. Собирать семена будут в течение нескольких лет. В конечном итоге в «ковчеге» уместится 4,5 млн. образцов семян со всего мира.

Идею создания Всемирного хранилища предложили норвежские ученые. Они же и придумали название. В 2005 г. проект «Ноев ковчег» был одобрен властями Норвегии. Небольшой скандинавской стране строительство обошлось в 10 млн. долларов. Но эта сумма – сущие копейки в масштабе сохранения растительного генофонда планеты от угрозы ядерной войны, изменения климата, стихийных бедствий, эпидемий и других напастей.