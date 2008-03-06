Лукин взял под защиту военных

Вот что говорит Владимир Лукин о главных «болячках» силовых структур. «Государство по-прежнему не способно обеспечить военнослужащих достойным денежным довольствием и жильем, защитить от самоуправства командиров, от побоев и издевательств старослужащих, – говорится в докладе. – Отягощенные житейскими невзгодами, неуверенные в завтрашнем дне люди склонны порой к обостренному восприятию любой, даже кажущейся, несправедливости, к вымещению обиды на окружающих, особенно на подчиненных».

Недостаточным считает Уполномоченный по правам человека в РФ и недавнее повышение окладов для военных. Это, по мнению Владимира Лукина, – «не более чем поправка на инфляцию». Но особенно незавидно материальное положение отставников. Как сказано в докладе: «Многие военные пенсионеры находятся сегодня на грани отчаяния, ибо их неоднократные обращения в различные госорганы по вопросам повышения пенсий и неприменения к ним закона о так называемой монетизации льгот ни понимания, ни поддержки не нашли».

Российский омбудсмен приводит такую статистику: средний размер пенсий военнослужащих за выслугу лет составляет 6162 руб.; по инвалидности, если она наступила в период службы, – чуть более 3600 руб.; а по случаю потери кормильца, если он умер во время военной службы, – меньше 3 тыс. рублей. В результате, отмечает автор доклада, совокупные доходы пенсионеров в ряде случаев «даже ниже регионального прожиточного минимума».

Главный российский правозащитник указывает, что низкое социальное положение отставников провоцирует и может спровоцировать «в будущем их массовые протестные акции – организованные и стихийные».