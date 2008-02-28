Мадянова ждет Царствие Небесное

ИЗВЕСТНЫЙ кинорежиссер Николай Досталь («Человек с аккордеоном», «Облако-рай», «Мелкий бес») приступает к работе над фильмом «Петя по дороге в Царствие Небесное». Он снимается по одноименному литературному произведению российского писателя Михаила Кураева. По другим данным, фильм будет называться «Раскол».

Речь идет о событиях 1953 г., о церковном расколе, вылившемся в раскол общества. В картине 12 серий. Действие будет разворачиваться в Кандалакше 50-х, во время строительства ГЭС.

Прототипом главного героя выступил житель Кандалакши Петя Макаров, этакий «деревенский дурачок». Росту он был огромного, а мозги у него были младенческие. Пас скотину, мечтал стать милиционером. Местные мужики справили ему деревянный пистолет.

Погиб Петя случайно. Пошел на лыжах в лес, а в это время из лагеря бежали заключенные. Петя попался конвоирам, и они его пристрелили.

Известно, что у Досталя есть своя «обойма» актеров. И любимый актер – Роман Мадянов («Женщин обижать не рекомендуется, «Штрафбат»). Одну из главных ролей в сериале сыграет именно он.

На экраны картина выйдет в 2010 году.