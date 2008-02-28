В Антарктиде водятся гигантские пауки
№ 9(95) от 28.02.2008 [ «Аргументы Недели » ]
СЧИТАЛОСЬ, что метровые пауки исчезли с лица Земли миллионы лет назад. Но оказалось, что потомки древних членистоногих по сей день обитают на километровой глубине у берегов Антарктиды.
Ученые обнаружили там и другие, ранее неведомые формы жизни. Среди них – существа, похожие на огромных моллюсков и червей. Некоторых из этих созданий вообще не смогли идентифицировать. Они не принадлежат ни к одному из известных науке видов.
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