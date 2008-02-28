По следам воздушного зайца возбудили 12 уголовных дел

НА ДНЯХ Уральская транспортная прокуратура определила виновного. Им назван бывший работник службы авиационной безопасности аэропорта «Большое Савино» Юрий Наугольных.

По версии обвинения, 20 сентября 2007 г. Наугольных не провел предварительный осмотр воздушного судна Ту-154М, принадлежащего авиакомпании «Атлант-Союз», и допустил его вылет. А именно в нем, в нише правого шасси, и прятался ребенок.

За время перелета у мальчика были обморожены кисть правой руки и ступни ног, а также произошло общее переохлаждение организма. Все пальцы правой руки были позднее ампутированы.

Уголовное дело против Юрия Наугольных направлено в Пермский суд.

Уральская транспортная прокуратура провела масштабные проверки авиационной безопасности на авиапредприятиях Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, а также Пермского края.

По их итогам, в частности, возбуждены 23 дела об административных правонарушениях и 12 уголовных дел. В суды направлено 5 исковых заявлений.