Мухомор приглашен на роль Малюты Скуратова

ИЗВЕСТНЫЙ россий­ский кинорежиссер Павел Лунгин приступает к работе над картиной с рабочим названием «Иван Грозный и митрополит Филипп». Съемки фильма начинаются в старинном русском городе Суздале. Павел Лунгин снискал себе славу такими кассовыми фильмами, как «Такси-блюз» (1990), «Олигарх» (2002), «Остров» (2006).

В основе картины – история конфликта Ивана Грозного и митрополита Филиппа, который был открытым противником опричнины. Митрополита Филиппа убили из-за его непримиримых политических взглядов.

На роль Ивана Грозного приглашен известный рок-певец, лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов, а на роль Малюты Скуратова – популярный российский актер Юрий Кузнецов, он же Мухомор из сериала «Улицы разбитых фонарей». В роли митрополита Филиппа выступит знаменитый актер Олег Янковский.

Помещения для съемок предоставит Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Вся картина будет снята в Суздале и его окрестностях.

На большие экраны фильм про Ивана Грозного и митрополита Филиппа выйдет в 2009 году.