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Мухомор приглашен на роль Малюты Скуратова

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Мухомор приглашен на роль Малюты Скуратова

 ИЗВЕСТНЫЙ россий­ский кинорежиссер Павел Лунгин приступает к работе над картиной с рабочим названием «Иван Грозный и митрополит Филипп». Съемки фильма начинаются в старинном русском городе Суздале. Павел Лунгин снискал себе славу такими кассовыми фильмами, как «Такси-блюз» (1990), «Олигарх» (2002), «Остров» (2006).

 В основе картины – история конфликта Ивана Грозного и митрополита Филиппа, который был открытым противником опричнины. Митрополита Филиппа убили из-за его непримиримых политических взглядов.

 На роль Ивана Грозного приглашен известный рок-певец, лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов, а на роль Малюты Скуратова – популярный российский актер Юрий Кузнецов, он же Мухомор из сериала «Улицы разбитых фонарей». В роли митрополита Филиппа выступит знаменитый актер Олег Янковский.

 Помещения для съемок предоставит Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Вся картина будет снята в Суздале и его окрестностях.

 На большие экраны фильм про Ивана Грозного и митрополита Филиппа выйдет в 2009 году.

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