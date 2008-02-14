Россияне не ступят на дюны Марса
№ 7(93) от 14.02.2008 [ «Аргументы Недели » ]
КАК заявили в ведомстве, россияне полетят на Красную планету не ранее 2035 года. Тем самым Роскосмос фактически признал поражение в «гонке к Марсу» – США не раз заявляли, что их экспедиция состоится в 2031 году.
Впрочем, в ведомстве считают такой шаг оправданным. Вместо того чтобы «вбухивать» деньги в одну космическую экспедицию, Роскосмос потратит их на масштабную исследовательскую программу. Начало уже положено. Российские ученые заканчивают разработку космического комплекса «Фобос-Грунт». Первый из этих аппаратов стартует к Марсу в 2009 году.
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