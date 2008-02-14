Россияне не ступят на дюны Марса

КАК заявили в ведомстве, россияне полетят на Красную планету не ранее 2035 года. Тем самым Роскосмос фактически признал поражение в «гонке к Марсу» – США не раз заявляли, что их экспедиция состоится в 2031 году.

Впрочем, в ведомстве считают такой шаг оправданным. Вместо того чтобы «вбухивать» деньги в одну космическую экспедицию, Роскосмос потратит их на масштабную исследовательскую программу. Начало уже положено. Российские ученые заканчивают разработку космического комплекса «Фобос-Грунт». Первый из этих аппаратов стартует к Марсу в 2009 году.