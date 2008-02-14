Манька-­Облигация полюбила«вареники с вишнями»

НА КИНОСТУДИИ «Ми­рабель» закончились съемки картины под рабочим названием «Вареники с вишнями». В главной роли снялась известная актриса российского кино Лариса Удовиченко. Она знакома зрителю по таким работам в кино, как «Красное и черное» (1976), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Валентин и Валентина» (1985). В картине Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» Удовиченко сыграла незабываемую роль Маньки-Облигации.

Соавтор сценария и продюсер картины «Вареники с вишней» – М. Тодоровская. Именно Мира Григорьевна и пригласила Ларису Удовиченко на главную роль в фильме.

Режиссер картины – Александр Хван («Дюба-дюба», «Дрянь хорошая, дрянь плохая», «Умирать легко»).

В новой картине героиню Удовиченко зовут Валентина. По сюжету она случайно сбивает на своей разбитой машине бандита, который ставит ее на счетчик: или Валентина отдает 100 тыс. долл., или уголовники украдут ее дочь. Чтобы заработать

деньги, она вынуждена принять мучительное решение...

Еще одну роль в фильме «Вареники с вишнями» исполняет молодая, но уже достаточно узнаваемая артистка Екатерина Вилкова («Нас не догонишь», «Полное дыхание», «Тиски»).