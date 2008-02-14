Чубайса тянет в политику

ТАКОЕ предположение высказывают некоторые участники прошедшего недавно экономического форума в Давосе. В частности, официальные выступления «наших» – А. Чубайса и зампреда правительства министра финансов А. Кудрина несколько отличались от неформальных.

Так, в разговорах с иностранными политиками и бизнесменами г-н Чубайс будто бы сетовал на то, что в России вновь началась большая политическая борьба. И в силу этого после ликвидации РАО «ЕЭС» в середине 2008 г. он может вернуться в активную политику. Не исключено, что после ликвидации РАО «ЕЭС» и Чубайс, и Волошин вновь окажутся в Администрации президента. На этот раз – Медведева.

В частных беседах выражал свой пессимизм и А. Кудрин. Его скепсис был связан с желанием российского руководства очень быстро сделать страну ведущей энергетической державой в мире. Сам министр финансов будто бы считает, что для этого потребуется еще не менее 10 лет стабильно высоких мировых цен на нефть и газ.