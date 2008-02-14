Путинских стрелков готовят в Благовещенске

КАК сказали нашему корреспонденту в Генеральном штабе, горные стрелки в российских Вооруженных силах – это всерьез и надолго. Поэтому впервые на базе Благовещенского военного командного училища начнут готовить офицеров по специальности «Инструктор-альпинист». Оно станет единственным в России вузом, выпускающим командиров горных стрелков.

В Приамурье будут созданы горно-тренировочный комплекс и скалодром. В ближайшее время часть офицеров и преподавателей выедут в учебный центр одной из стран, где будут проходить специальные курсы по подготовке горных стрелков. Обучать новой специальности начнут уже в этом году. Пока планируется набор лишь одного взвода – порядка 30 человек. Учиться скалолазанию курсанты будут со второго курса.

Подготовка военных специалистов будет проходить в два этапа. На первом им предстоит освоить азы скалолазания как минимум до второго разряда по альпинизму.

По словам начальника училища генерал-майора Владимира Грызлова, практическими навыками курсанты будут овладевать в горах Северного Кавказа. Заканчиваться четырехгодичный курс обучения военных альпинистов будет восхождением на одну из кавказских вершин, в частности на Эльбрус. Рассматривается также вопрос прохождения практики и в горах Тибета.

Закреплять практические навыки курсанты станут в ходе войсковых стажировок на базе 33-й и 34-й отдельных мотострелковых бригад (горных) СКВО, дислоцирующихся в населенном пункте Ботлих (Республика Дагестан) и станице Зеленчукской (Карачаево-Черкесская Республика).