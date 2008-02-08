Суд над учителем вышел «Майкрософту» боком

ПЕРВЫЕ комплекты свободного программного обеспечения (ПО) в рамках проекта «ОС Линукс для российских школ» (ОС – операционная система) были переданы учителям информатики Верещагинского района Пермского края. Место первого официального знакомства с «Линукс» выбрано неслучайно – ведь именно в селе Сепыч Верещагинского района Пермского края работает директором школы Александр Поносов, известный по громкому судебному делу об установке на школьных компьютерах нелицензионного ПО Виндоуз от «Майкрософт». Во многом этот судебный процесс подтолкнул к переходу школ на свободное ПО. Говорили об этом шаге давно, но только сейчас этот процесс поддержан государственными органами и стал масштабным.

В трех пилотных регионах России – Пермском крае, Республике Татарстан и Томской обл. – комплекты «Линукса» будут установлены в 1200 школах. В 2008 г. в этих регионах пройдет тестирование ПО и его доработка с учетом полученных замечаний. После этого планируется оснастить свободным ПО более чем 60 тыс. российских школ.

В российском сегменте Интернета открыт сайт linux.armd.ru, где дистрибьютив школьного СПО может скачать любой желающий… без перспективы судебного преследования от «Майкрософт».