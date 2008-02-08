Евгений Плющенко переезжает в Волгоград
№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Наталья ЗАЙЦЕВА, Волгоград ]
О СВОЕМ намерении сменить постоянное место жительства чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию, многократный победитель чемпионатов мира и Европы Евгений Плющенко объявил 1 февраля на встрече с волгоградским губернатором Николаем Максютой. Знаменитый фигурист намерен представлять Волгоградскую область на Олимпийских играх, различных международных соревнованиях.
Плющенко рассказал также, что с администрацией области обсуждается вопрос об открытии катка в городе-спутнике Волгограда – Волжском и создании специальной школы. Напоминаем, что в Волгограде началась спортивная карьера пятилетнего Жени Плющенко, и только в 1993 г. он переехал в Санкт-Петербург.
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