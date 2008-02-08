Евгений Плющенко переезжает в Волгоград

О СВОЕМ намерении сменить постоянное место житель­ства чемпион Олимпий­ских игр по фигурному катанию, многократный победитель чемпионатов мира и Европы Евгений Плющенко объявил 1 февраля на встрече с волгоградским губернатором Николаем Максютой. Знаменитый фигурист намерен представлять Волгоградскую область на Олимпийских играх, различных международных соревнованиях.

Плющенко рассказал также, что с администрацией области обсуждается вопрос об открытии катка в городе-спутнике Волгограда – Волж­ском и создании специальной школы. Напоминаем, что в Волгограде началась спортивная карьера пятилетнего Жени Плющенко, и только в 1993 г. он переехал в Санкт-Петербург.