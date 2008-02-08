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США машут электромагнитным кулаком

№ 6(92) от 07.02.2008 [ «Аргументы Недели » ]

США машут электромагнитным кулаком

 АДСКОЕ орудие Дяди Сэма бьет на 300–400 километров. В будущем появятся более «дальние» модели. Точность попадания – 5 метров. Этого достаточно, чтобы из Бреста попасть в стену любого московского дома. Если такие пушки разместят в Восточной Европе, расстояние до Москвы снаряд преодолеет за 6 минут. Сбить его с помощью ПВО невозможно – большая часть полета проходит в космосе.

 Как заявил Пентагон, новое оружие не только точнее, но и гораздо дешевле «альтернативных средств поражения на таких дальностях». Читай – крылатых и баллистических ракет. Кроме того, пушки достаточно компактны и будут устанавливаться даже на военных кораблях. Предполагается, что орудия поступят на вооружение в 2016 году.

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