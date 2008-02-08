В Волге завелись тропические медузы
№ 6(92) от 07.02.2008 [ «Аргументы Недели » ]
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ из южных краев обнаружила экспедиция Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина. Как полагают ученые, медузы попали в дельту Волги из Каспия, а затем мигрировали на север. Пришельцы на удивление хорошо прижились в среднерусском климате.
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