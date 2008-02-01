Принц Уэльский расстается с Камиллой Паркер-Боулз

ПРОДАЮТ неудачные копии знамени­тостей в количестве 75 голов. В их числе - принц Уэльский Чарльз, принцесса Диана, певец Том Джонс. Тот, кто приобретет «непохожую» голову, получит сертификат от музея мадам Тюссо.

Мари Тюссо (1761-1850), девичья фамилия Гросхольц, работала экономкой у доктора Филлиппа Куртиуса, занимавшегося восковыми моделями. Он обучил Мари искусству по работе с воском. В 1778 г. она создает свою первую восковую фигуру Жана Жака Руссо, потом собст­венноручно вылепила Вольтера, Бенджамина Франклина, Наполеона и Робеспьера.

В 1925 г. пожар уничтожил многие фигуры. К счастью, формы не пострадали, и фигуры были реконструированы. Сегодня в экспозиции - более 1000 восковых фигур.

Музей ежегодно посещают свыше 14 млн. человек. Кто из наших «живет» в музее? Михаил Горбачев и Владимир Путин. Рядом с ними обитают Джон Кеннеди и Рональд Рейган, Джордж Буш-мл., Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер.

Последние приобретения мадам Тюссо - Гейдар Алиев, Камилла Паркер-Боулз и Николь Кидман. Кукла Николь, одетая в декольтированное красное платье, заняла место между Анджелиной Джоли и Брэдом Питом.

С восторгом отнеслась к появлению своего двойника в музее Тюссо герцогиня Корнуольская. Она разрешила себя сфотографировать и пожертвовала своему восковому двойнику сумочку из змеиной кожи и туфельки.

Благодаря такому искреннему участию супруги принца Уэльского кукла Паркер-Боулз выглядит как живая. Таким образом, в музее Тюссо Камилла Паркер-Боулз остается одна - поскольку восковой идол принца Уэльского выставлен на продажу.