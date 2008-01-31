«Магнитка» сыграет с «Рейнджерс»

ИГРА пройдет в швейцарском Берне, ее победитель получит недавно учрежденный Кубок Виктории. Трофей будут разыгрывать ежегодно - между действующим обладателем Кубка европейских чемпионов и командой из НХЛ.

Соперник магнитогорцев определился путем голосования заокеанских клубов. Видимо, был учтен тот факт, что именно «Рейнджерс» 28 декабря 1975 г. сыграл в Нью-Йорке против ЦСКА. Это был первый в истории поединок между клубами НХЛ и Европы. Сейчас НХЛ снова планирует начать свой регулярный чемпионат на катках Старого Света. Однако если в прошлом году «Лос-Анджелес» и «Анахайм» провели два матча в Лондоне, то на сей раз в Европу отправятся сразу четыре клуба.

4 и 5 октября «Рейнджерс» и «Тампа» сыграют спаренные матчи в Праге, «Питтсбург» и «Оттава» - в Стогкольме. Ранее «Рейнджерс» проведет сбор в Швейцарии, где 30 сентября встретится с «Берном». На следующий день состоится суперматч с «Магниткой». Игра пройдет на «Пост Финанс-Арене», которая вмещает без малого 17 тыс. зрителей. Кстати, стадион в Берне примет и Чемпионат мира по хоккею 2009 года.