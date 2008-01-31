Перед выборами военным подкинут деньжат

КАК сообщила нашей газете заместитель министра обороны РФ по финансово-экономическим вопросам Любовь Куделина, реализация ненужного вооружения и имущества по­зволила Минобороны в 2007 г. получить порядка 3,5 млрд. руб. против 500 млн. в 2006 году. Эти средства были направлены на создание комнат отдыха в частях постоянной готовности, строительство спортивных сооружений и оказание материальной помощи военнослужащим. Так, до конца февраля этого года согласно приказу министра обороны Российской Федерации каждой многодетной семье, имеющей трех детей и более, будет выплачено по 10 тыс. руб. на ребенка.

Перед президентскими выборами подкинут деньжат не только детям военнослужащих, но также их отцам. Для примера возьмем денежное содержание лейтенанта. Выпускник военного вуза, придя в обычную воинскую часть, с учетом всех выплат получает зарплату в размере 14 600 рублей. Если этот же лейтенант проходит службу в Подмосковье, то за счет повышенной надбавки за сложность и напряженность размер его общего ежемесячного денежного содержания будет составлять 16 400 рублей.

В то же время в ряде случаев приказами министра обороны за счет изыскания внутренних резервов вводятся специальные стимулирующие надбавки. Это касается Военно-воздушных сил, Воздушно-десантных войск, надводного и подводного флотов. Таким образом, лейтенант, проходящий службу в ВВС, получает не 16 400, а 17 184 рубля. Если же он проходит службу, например, на подмосковном аэродроме Чкаловский, то размер его зарплаты составляет 18 949 рублей.

Если говорить о частях постоянной готовности, то здесь размер надбавки составляет 3300 руб., вследствие чего лейтенант Сухопутных войск получает около 18 тыс. рублей. А если он проходит службу, например, в 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне, имея надбавку 5 тыс. руб., полуторный оклад, то там он получает 35 480 рублей.