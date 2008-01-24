Олег Табаков усыновил мальчика

ИЗВЕСТНЫЙ кинорежиссер и сценарист Кира Муратова работает над новым фильмом – «Мелодия для шарманки». Сегодня съемки картины идут в Киеве, а перед самым Новым годом ленту снимали в Одессе. Жанр картины Кира Георгиевна Муратова определила как святочный рассказ или рождественская сказка.

О чем кино? Маленькие дети – брат и сестра – остались без родителей. Их вот-вот отправят в разные детские дома, но дети сбегают, становятся беспризорниками, отчаянно сражаются за выживание. Эти роли в фильме исполняют дети Лена Косюк и Роман Бурлака.

В картине также заняты Нина Русланова, Олег Табаков, Рената Литвинова, Наталья Бузько, Жан Даниэль, Георгий Делиев. Оператор-постановщик – Владимир Панков («Астенический синдром», «Два в одном»), художник-постановщик – Евгений Голубенко (номинант премии «НИКА» за работу в картине «Чеховские мотивы»).

Ренате Литвиновой в фильме «Мелодия для шарманки» досталась роль богатой бездетной дамы. В предновогоднюю ночь ее муж (его-то и играет Олег Табаков) находит для нее на улице маленького мальчика. И приводит его в дом.

Сценарий написан киевским драматургом Владимиром Зуевым в соавторстве с Кирой Муратовой. Картина снимается при поддержке Министерства культуры и туризма Украины. Продюсером картины стал Олег Кохан.

Фильм «Мелодия для шарманки» выйдет на экраны в первой половине 2008 года.