В Париже снимут фильм о любви Игоря Стравинского и Габриель Шанель

ФРАНЦУЗСКИЕ кинематографисты приступают к съемкам фильма «Коко и Игорь», который расскажет о любви двух великих людей – француженки – кутюрье Коко Шанель и русского композитора Игоря Стравинского.

Роль Коко Шанель в картине исполнит актриса Марина Хендс, недавно удостоенная награды «Сезар» (своего рода французский «Оскар») за роль леди Чаттерлей. На роль Стравинского актер пока не утвержден. Режиссер Уильям Фридкин снимет картину по книге писателя Криса Гринхалга «Коко и Игорь», которая была опубликована в 2002 году. Продюсером картины является Клоди Оссар, известный по фильмам «Амели» и «Париж, я тебя люблю».

Габриель Шанель (1883–1971) была страстно влюблена в Стравинского (1882–1971).

В 1920 г. она приютила композитора во Франции вместе со всем семей­ством – а это была больная жена, которую он в конечном счете оставил, четверо детей, кот и несколько попугаев.

Композитор, ставший эмигрантом, очень нуждался. Дела Шанель шли блестяще, она покупала недвижимость, создавала новую линию одежды и духов. В этом ей, кстати, помог русский эмигрант из Санкт-Петербурга Эрнест Бо. Именно он работал над новым ароматом, который перевернул мир. Из шести вариантов Шанель выбрала номер 5. Как-то Мэрилин Монро, отвечая журналистам на вопрос, что она надевает на ночь, не задумываясь сказала: «Несколько капель «Шанель №5».

Автор книги «Коко и Игорь» утверждает, что свои знаменитые духи Коко создала под влиянием Стравинского, а композитор, в свою очередь благодаря Шанель перешел от модернизма к нео­классицизму. Габриель Шанель помогала не только Стравинскому. Она анонимно пожертвовала Сержу Дягилеву 300 тыс. франков на постановку балета «Весна священная».

Фильм «Коко и Игорь» выйдет на мировые экраны в сентябре 2008 года.