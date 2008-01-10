Черноморский моллюск подрывает американскую экономику
№ 1(87) от 09.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]
В ЧЕРНОМ и Каспийском морях моллюск дрейсена – безобидное создание. Его так охотно едят рыбы, что он не успевает помешать людям. Но для Нового света дрейсены стали настоящим бедствием. Попав в США на днищах российских кораблей, эти ракушки мгновенно оккупировали территорию.
Первыми пострадали Великие озера. Моллюск почти мгновенно вытеснил местные ракушки. В результате рыбе в озерах стало нечем питаться, и она стремительно исчезает. Но как недавно выяснили биологи, дрейсены начали уничтожать местную фауну по всей территории США.
Более того, ракушки облепляют механизмы в речных сооружениях, и те выходят из строя. По данным экспертов, только в прошлом году ущерб от них составил миллиарды долларов.
Напротив, миллиард, выделенный в 2007 г. правительством США на уничтожение моллюска, позволил лишь на короткое время сдержать экспансию.
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