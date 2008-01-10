У свиней есть свои олимпиады
№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Игорь ПАНЬКОВ ]
ОСНОВНЫМ видом спорта на поросячьих олимпиадах по-прежнему являются бега. Два других вида соревнований – это свинбол (игра в мяч, сделанный из моркови) и свинсвимминг (плавание в траншеях с водой). Весовых категорий не существует, но поросята должны быть одного возраста. Федерация уже разработала и другие виды единоборств: ловля свиней человеком, прыжки в воду и т.д.
Свиней начинают тренировать с месячного возраста, но их спортивная карьера краткосрочна. Поросята соревнуются с месяца до трех. У Федерации жесткое правило – спортсменов не едят. Выросших поросят, которые не имеют права выступать на состязаниях, используют в качестве производителей.
Поросячьи бега в России проводятся со времен Ивана Грозного. Тогда это была забава для подростков, а победителя соревнований подавали на царский стол. Большой любительницей «посвинячиться» была императрица Елизавета.
Первые подобные состязания в истории новой России состоялись в 2004 г. и оказались столь прибыльным делом, что привели к образованию Федерации спортивного свиноводства. Новый вид спорта стал излюбленной формой проведения досуга некоторых членов правительства, депутатов и представителей российской бизнес-элиты.
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