Казахстан закажет в России космические спутники
№ 1(87) от 09.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]
ОБ ЭТОМ шла речь на встрече губернатора Красноярского края Александра Хлопонина с председателем Национального аэрокосмического агентства Казахстана Талгатом Мусабаевым. Сумма заказа – 300 млн. долл. США. Космические аппараты системы ГЛОНАСС для Республики Казахстан будут произведены в НПО им. Решетнева (г. Железногорск).
Республика Казахстан приняла космическую «Программу-2020» и планирует стать полноправным участником Клуба космических держав. Обладая по наследству космодромом на Байконуре, бывшая союзная республика решила создать собственную космическую индустрию и построить лучший в Азиатском регионе сборочно-испытательный комплекс.
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