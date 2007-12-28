После Нового года выпить будет нечего

СРАЗУ после Нового года российские производители алкоголя могут прекратить отгрузку товара в магазины. Не поздоровится и импортерам. Новые партии иностранного алкоголя застрянут на «растаможке». «Как показывает опыт лета 2006 г., когда производство стоит, алкоголь дорожает в среднем на 5% в неделю», – объясняет президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин.

Что же стряслось на этот раз? «Новогодний подарок» преподнес россиянам новый контролер системы ЕГАИС – Главный научно-исследовательский вычислительный центр. Он управляет системой с августа, после того как от дел отстранили ее разработчика НТЦ «Атлас».

Как оказалось, за четыре месяца ГНИВЦ не сделал для улучшения системы… ровным счетом ничего. Итоги плачевны. С 1 января прекращают действовать кодировки акцизных марок, на основе которых алкоголь учитывается в системе. А новых ГНИВЦ так и не разработал.

Запасов вина и водки хватит только до конца февраля. Чуть лучше обстоит дело с шампанским – оно закончится аккурат после 8 марта.