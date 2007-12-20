В Сибири можно будет намыть золотишко
№ 51(85) от 19.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]
УЖЕ летом 2008 г. туристов будут вывозить в Сухобузимский район. Там расположены старые дореволюционные золотые прииски. Туристы смогут узнать об истории и традициях добычи драгметалла в Енисейской губернии.
При этом желающим дадут возможность самостоятельно намыть крупицы золота в реке, как это делалось в XVIII-XIX веках.
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