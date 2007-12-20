Человечество избежало межгалактической войны

ТЕЛЕСКОПЫ всего мира зафиксировали сверхмощный выброс целого «пакета» излучений – от рентгеновского до гамма-частиц. По подсчетам астрономов, они уже уничтожили атмосферы всех планет в галактике 3C321. На очереди – сами звездные системы. Скорее всего, они просто взорвутся от такого удара.

Как выяснили ученые, сверхмощным оружием стала черная дыра, находящаяся в галактике-«агрессоре». Выбросы излучения из таких звезд фиксировались и раньше, но по сравнению с нынешним они кажутся новогодними хлопушками. Кроме того, астрономы впервые столкнулись с точно направленным излучением. Многие из них уже поговаривают о том, что дело не обошлось без космического разума.

Землю спасло от гибели только расстояние – катастрофа произошла за 1,4 млрд. световых лет от нас. Находись мы под прямым ударом «луча», озоновый слой планеты был бы разрушен почти мгновенно.

Впрочем, подобный исход для Земли не исключен. Ближайшая черная дыра находится в самом центре нашей галактики – Млечном Пути. Она весит больше чем 3,6 млн. солнц. Как считают ученые, такой массы вполне хватит, чтобы повторить то, что они сейчас наблюдают.