В Эвенкии появится музей Тунгусского метеорита

ЗАПОВЕДНИК «Тунгусский», открытый на месте катастрофы столетней давности, часто посещают любители аномальных явлений. В следующем году на «юбилей» Тунгусского метеорита в эти места ожидается настоящее паломничество.

Подготовились к знаменательной дате и власти Эвенкии. Они решили подарить «паранормальным» туристам музей. В построенном под поселком Ванавара здании разместятся слайды и фотографии с места событий. Экскурсоводы расскажут о катастрофе на Подкаменной Тунгуске и об экспедициях к месту событий.

Погрузиться в атмосферу столетней давности уфологам поможет поселение эвенков-оленеводов. Оно расположено рядом с будущим музеем. Предки этих оленеводов веками жили на Подкаменной Тунгуске и были свидетелями падения метеорита.

Самым отчаянным посетителям музея предложат в сопровождении эвенков пройти по маршруту Леонида Кулика – первого исследователя Тунгусского метеорита. В 1920-е гг. бесстрашный ученый преодолел 80 км по непроходимой тайге, чтобы изучить последствия катастрофы.

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