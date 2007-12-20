В Эвенкии появится музей Тунгусского метеорита
№ 51(85) от 19.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ЗАПОВЕДНИК «Тунгусский», открытый на месте катастрофы столетней давности, часто посещают любители аномальных явлений. В следующем году на «юбилей» Тунгусского метеорита в эти места ожидается настоящее паломничество.
Подготовились к знаменательной дате и власти Эвенкии. Они решили подарить «паранормальным» туристам музей. В построенном под поселком Ванавара здании разместятся слайды и фотографии с места событий. Экскурсоводы расскажут о катастрофе на Подкаменной Тунгуске и об экспедициях к месту событий.
Погрузиться в атмосферу столетней давности уфологам поможет поселение эвенков-оленеводов. Оно расположено рядом с будущим музеем. Предки этих оленеводов веками жили на Подкаменной Тунгуске и были свидетелями падения метеорита.
Самым отчаянным посетителям музея предложат в сопровождении эвенков пройти по маршруту Леонида Кулика – первого исследователя Тунгусского метеорита. В 1920-е гг. бесстрашный ученый преодолел 80 км по непроходимой тайге, чтобы изучить последствия катастрофы.
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