Газманова используют в политической войне?

НАПОМНИМ, недавно эстонские издания и некоторые местные представители власти агитировали публикациями и листовками жителей города Нарва не разрешать Газманову проводить благотворительные концерты. Якобы артист своими песнями и шлягером «Сделан в СССР» ратует за восстановление Советского Союза и является чуть ли не врагом их государственного строя и народа.

Во вторник в копилке политических скандалов прибавился еще один нелицеприятный инцидент. Правда, уже в России. Дело в том, что в одном из мурманских изданий появилась крайне любопытная информация, из которой следовало, что артист за 50 тыс. долл. приедет агитировать народ за некую Нину Варламову, а также даст концерты в поддержку какого-то кандидата на пост мэра г. Кандалакша. По признанию дирекции артиста, сам Газманов в этот город никогда не ездил, а о его существовании узнал только из этой «рекламной» статьи.

«Мое имя уже неоднократно пытались увязать с теми или иными политическими силами, использовать в своих интересах, причем зачастую даже не спрашивая на то моего согласия, – негодует Олег Газманов. – К сожалению, такова оборотная сторона популярности и известности».

Но в этот раз артист не намерен пускать ситуацию на самотек и собирается подать иски в суд. Подробности читайте в следующем номере «АН».