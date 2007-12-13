Блохин подкует «Москву»

ЭКС-НАСТАВНИК футбольной сборной Украины Олег Блохин провел переговоры с гендиректором ФК «Москва» Юрием Белоусом. По неофициальной информации, достигнута принципиальная договоренность о том, что Блохин возглавит команду «горожан» в будущем сезоне.

Как известно, после завершения чемпионата России «Моск­ва» рассталась с молодым наставником Леонидом Слуцким. По мнению руководства и акционеров клуба, команда не выполнила задачу на сезон. С этого момента «горожане» повели активные поиски нового главного тренера. По признанию Юрия Белоуса, в сферу их интересов попали италь­янцы Франко Барези, Марко Тарделли и чех Зденек Земан.

В поле зрения оказался и О. Блохин. Его, кстати, сватали в родное киевское «Динамо». Но после назначения рулевым там Юрия Семина эта тема отпала сама собой. Выбор же 55-летнего Блохина в пользу «Москвы» объясняется не только предложенными ему отличными финансовыми условиями. Тренер хочет сменить обстановку и вновь проявить себя на клубном уровне. А для этого в России больше возможностей, чем на Украине.