Х. Клинтон прилетит в Москву знакомиться с Д. Медведевым

КАК сообщают источники «Аргументов неделi» в дипломатических кругах, сенатор США от штата Нью-Йорк – супруга экс-президента США Хиллари Клинтон, являющаяся на данный момент наиболее вероятным кандидатом на пост президента США от демократической партии, уже готовится к рабочему визиту в Россию.

Хотя подготовка уже начата, сам визит г-жи Клинтон в Москву запланирован лишь на март 2008 г. и, скорее всего, будет приурочен к Международному женскому дню 8 марта. Однако реально он будет посвящен знакомству кандидата в президенты США с новым Президентом РФ, а также с представителями его окружения.